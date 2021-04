INFOGRAPHIES - Quel département du Centre-Val de Loire est le plus endeuillé par le coronavirus?

La France dépasse officiellement ce jeudi la barrière très symbolique des 100.000 morts du coronavirus. Après plus d'un an d'épidémie dans l'hexagone, le profil des victimes se confirme. Elles sont souvent âgées et avec des comorbidités. Le virus tue davantage d'hommes que de femmes, et les régions de l'Ouest sont moins touchées que les autres, notamment le Centre-Val de Loire. Il s'agit de la 2e région en France métropolitaine la moins touchée, derrière la Bretagne, avec 3.523 victimes de la Covid-19 dont 2.345 à l'hôpital et 1.178 en Ephad. 3,5% des décès en France l'ont été dans la région.

96% des morts à l'hôpital avaient plus de 60 ans

Comme ailleurs en France, d'après les chiffres de Santé Publique France, les personnes âgées sont les premières victimes de l’épidémie. Parmi les décès comptabilisés à l'hôpital, quasiment toutes les victimes avaient plus de 60 ans. Deux tiers des victimes recensées à l'hôpital en Centre-Val de Loire avaient plus de 80 ans, 87% plus de 70 ans.

Un tiers des décès du coronavirus en Ehpad en Centre-Val de Loire

La prédominance des décès de personnes âgées à l'hôpital vient évidemment s'ajouter aux chiffres de mortalité en maisons de retraite médicalisées. Les pensionnaires d'Ehpad représentent 26% des décès attribués au Covid-19 en France, et même 33% en Centre-Val de Loire. En d'autres mots, à l'hôpital comme en maison de retraite, les séniors ont été les principales victimes de l'épidémie.

Le Loiret et le Cher comptent le plus de victimes du coronavirus

A l'heure où la France atteint les 100.000 morts du coronavirus, il est aussi important de regarder la répartition par département en Centre-Val de Loire. Le Loiret est celui qui a compté le plus de victimes à l'hôpital (520 décès) après plus d'un an d'épidémie. Le Cher arrive juste derrière du fait notamment d'une population plus âgée que la moyenne nationale et qui explique aussi pourquoi avec l'Indre, le Cher est en avance sur la vaccination de sa population.