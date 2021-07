INFOGRAPHIE - Vaccination en Centre-Val de Loire : pourquoi Emmanuel Macron a durci le ton?

Des plateformes de rendez-vous saturées et des centres qui n'ont plus vu autant de monde depuis des semaines. Effet immédiat après les annonces d'Emmanuel Macron ce lundi. Pourquoi a-t-il durci le ton ? En Centre-Val de Loire comme ailleurs, il n'y avait plus beaucoup de candidats à la vaccination.

Ce lundi soir, Emmanuel Macron a durci le ton pour accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Même si l'obligation n'a pas été généralisée à toute la population, beaucoup de Français le perçoivent comme tel. Il a notamment annoncé l'obligation vaccinale pour tous les professionnels en contact avec un public fragile et l'extension du pass sanitaire.

Pourquoi le chef de l'Etat, à la sortie du conseil de défense sanitaire ce lundi, a repris à son compte toutes les demandes des plus fervents défenseurs de la vaccination pour tous? A regarder les données sur le Centre-Val de Loire, la campagne de vaccination n'attirait plus grand monde. A partir de fin juin, le nombre primo-vaccinés était revenu au niveau de fin mars-début avril, avec à peine 43.000 candidats à la première injection par semaine, contre plus de 100.000 la dernière semaine de mai et la première de juin.

Plus inquiétant pour l'exécutif, le nombre de candidats à la vaccination ne cessait de baisser depuis début juin, alors que la vaccination a été justement ouverte à tous à partir de cette date. De 104.763 primo-vaccinés en Centre-Val de Loire la première semaine de juin, ils n'étaient plus que 71.490 la troisième semaine et 43.332 la dernière semaine, alors que le nombre de doses disponibles n'est plus limité.

Une tendance remontée des centres de vaccination tout au long du mois de juin

Dès la deuxième semaine de juin, les premières remontées des centres de vaccination se faisaient entendre, comme dans le Berry, où des soignants parlaient d'un relâchement. Dans le Loiret, 2.500 rendez-vous étaient disponibles sans rendez-vous fin juin, et deux nocturnes étaient même mises en place au vaccinodrome d'Olivet. Le directeur de l'Agence régionale de santé avait ouvertement communiqué mi-juin pour inciter les habitants du Centre-Val de Loire à ne pas attendre pour se faire vacciner. Le 30 juin, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a fait dans la méthode Coué, parlant d'une "accélération de la vaccination". Les chiffres bruts montrent le contraire.

Des centres de vaccinations désormais pris d'assaut

Conséquence de l'allocution du chef de l'Etat lundi, les plateformes de prises de rendez-vous et donc les centres de vaccination sont à nouveau pris d'assaut. Face à cette situation, par exemple, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges réagit. L'hôpital berruyer propose dès ce jeudi des créneaux de vaccination pour les plus de 55 ans, tous les jours jusqu'à la fin du mois de juillet.