Des protections en carton contre le Covid-19 et des pâtisseries solidaires

Smurfit Kappa propose des barrières sanitaires de protection en carton Copier

Des barrières sanitaires en carton mises en place sur les lignes de production dans l'industrie

Avec cette pandémie, les entreprises s'adaptent pour reprendre leur activité en préservant la santé des salariés, et ça donne lieu à des initiatives toutes simples mais auxquelles il fallait penser.

Sur le réseau social LinkedIn, Charles-Armand de Belenet le directeur général du Champagne Bollinger remercie chaleureusement les cartonneries Smurfitt Kappa pour des séparateurs en carton qu'ils ont conçu.

Charles-Armand de Belenet, directeur du Champagne Bollinger remercie les cartonneries Smurfit Kappa - Capture d'écran Linkedin

Des séparateurs d'environ 1 mètre 80 de haut et un peu plus large qu'un corps humain, ils sont rigides et sur pied, placés entre les salariés sur les lignes de production de façon à isoler chaque membre de l'équipe des particules que chacun rejette dans l'air au cours de la journée.

Une manière intelligente et peu coûteuse de participer à cette distanciation sociale à laquelle nous devons nous plier ces prochains mois

Le champagne Bollinger les a mis en place sur ses lignes de production, et d'autres entreprises se rapprochent de Smurfit Kappa pour faire pareil. Smurfit Kappa, Leader Européen et Français de la production d’emballage en carton ondulé, qui emploie plus de 800 personnes dans la Marne et les Ardennes. Plus que jamais ils continuent de fabriquer les cartons d'emballage pour les secteurs stratégiques et d'importance vitale, comme ceux de la santé (ils font les boites de médicaments). Ils fabriquent aussi les cartons de produits d'hygiène et produits alimentaires de première nécessité, et puis le reste de l'année, ce sont eux qui font les cartons de champagne ou encore le carton des cubis, qu'ils appellent les Bag in box et dont ils détiennent le brevet.

Site internet de Smurfit Kappa France

Dans l'Aube, des pâtisseries solidaires !

Fondée en 2018 par Joris Queudelin, l'entreprise "Si Sain" fabrique dans son laboratoire à Troyes des pâtisseries qui ne contiennent que des sucres naturels et sont protéinés pour fournir de l'énergie énergie à notre corps.

Dans le contexte sanitaire lié à la pandémie, l'entreprise "Si Sain" distribue gratuitement depuis plusieurs semaines des box découvertes pleines de pâtisseries aux personnels de santé et d'aide à la personne.

pour que celles et ceux qui sont en première ligne face à la maladie aient la force et le réconfort dont ils ont besoin

De nombreux établissements des environs de Troyes ont ainsi pu bénéficier des pâtisseries.

Le personnel d'hypermarchés, la Gendarmerie Nationale de Rosières, la Police Nationale et les pompiers de Troyes, le CHU de Troyes, la clinique de Champagne à Troyes, mais aussi des EHPAD et plusieurs pharmacies à Troyes, Mailly le camp, ou encore Saint-André-les-Vergers...

sisain.fr

La carte aux trésors en Champagne

Cyril Féraud et Olivier Cattiaux © Radio France - France Bleu

C'est ce soir que sera diffusée sur France 3 La carte aux trésors en Champagne.

À cette occasion nous avons appelé Cyril Féraud en visio. Coulisses, bande annonce, présentation des candidats... à retrouver sur ce lien