Inquiétude autour de l'hôpital de Sélestat : le déficit continue de se creuser

Un déficit de 10 millions d'euros annoncé à la fin de l'année 2023 pour le GHSO et des difficultés de recrutement dans plusieurs services : l'avenir de l'hôpital de Sélestat inquiète le maire de la commune, Marcel Bauer. "On ne peut pas continuer comme ça, d'un côté les dépenses qui augmentent et de l'autre les recettes qui stagnent."

"Je vais m'en occuper personnellement"

C'est ce qu'il a expliqué à Emmanuel Macron lors de son déplacement en Alsace le 19 avril. "Je lui avais préparé un dossier, quand à la fin de la réunion je le lui ai proposé, je lui ai dit, Monsieur le Président, je le donne à votre service ? Il m'a répondu, non non non, donnez-le moi. Je vais m'en occuper personnellement."

Le temps presse. À Sélestat**, le problème du déficit se fait déjà sentir au quotidien pour les soignants.** Des arbitrages sont nécessaires pour les achats de matériel. "S'il vous manque par exemple un thermomètre, vous n'en avez plus qu'un pour tout le service. Sur une tournée, ça prend beaucoup plus de temps que si vous en aviez deux, constate Nadia Baehr, secrétaire de la CFDT au GHSO. Ça créée de mauvaises conditions de travail."

Un recrutement de plus en plus compliqué

Ce changement dans les conditions de travail rend encore plus difficile le recrutement de soignants. Or dans un hôpital comme Sélestat, l'absence d'un ou de deux médecins peut fragiliser la survie d'un service et par ricochet de tout l'établissement. "Tous les services se tiennent les uns et les autres, les diverses spécialités, gynécologie, réanimation, anesthésie, pédiatrie, sont nécessaires pour faire tourner un hôpital", souligne le docteur Jean-Marie Minoux, du Smur de Sélestat.

Les difficultés rencontrées par l'hôpital de Sélestat sont communes à de nombreux hôpitaux français. "À partir du moment où les tarifs sont aberrants par rapport aux coûts, on ne peut être qu'en déficit", ajoute le docteur Minoux.