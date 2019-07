Inquiétude chez les salariés de Boiron à Pérols

Pérols, France

L'homéopathie ne sera plus remboursée d'ici deux ans.. Annonce ce mercredi de la ministre de la santé Agnès Buzyn. L'homéopathie ne serait pas assez efficace. De 30 % aujourd'hui, le remboursement passera à 15 % en 2020 puis plus du tout en 2021.

Les laboratoires Boiron leader mondial de l'homéopathie affirment que 1 300 emplois sont menacés notamment sur le site de Pérols près de Montpellier. 43 salariés y travaillent. Ils font de la relation clients, fabriquent des préparations magistrales à la demande des médecins et gèrent les commandes de 950 pharmacies de la région ( de Arles à l'Andorre).

Il ne faut pas que les gens pensent que l’hémopathie ne sert à rien, Emilie salariée Boiron Pérols

"C'est un gros choc, d'abord parce l'on apprend la nouvelle en dernier par les médias. On ne sait pas précisément quel sera l'impact pour notre site mais on sait que le déremboursement d'un médicament peut faire baisser la production de 50%. En plus de nos salariés, il faut penser aux prestataires : sociétés de nettoyage, de traitement de l'air , les livreurs... eux aussi vont être impactés" déplore Loic De Longprez pharmacien directeur du site Boiron de Pérols.

Une pétition sur internet MonHomeoMonChoix.fr pour le maintien du remboursement de l'homéopathie a déjà recueilli plus de 1,2 million de signatures.