Indre-et-Loire : plus de 100.000 tests Covid réalisés en une semaine, un record

Entre le 26 juillet et le 1er août, plus de 100.000 tests Covid ont été réalisés en Indre-et-Loire, du jamais vu. Des pharmaciens font de la pédagogie pour convaincre leurs clients de se faire vacciner, alors que le taux d'incidence continue sa progression.

Avec le pass sanitaire et le nombre de cas positifs qui augmentent dans le département, de plus en plus de tests PCR et antigéniques sont réalisés. La semaine du 26 juillet au 1er août, le record a été battu avec plus de 100.000 tests réalisés en Indre-et-Loire.

Gilles Conan est vice-président du syndicat des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire. Dans sa pharmacie d'Amboise, il reçoit une centaine de personnes par jour pour des tests antigéniques, "j’aimerai mieux ne plus avoir à tester personne, ça voudrait dire qu’on a vacciné tout le monde".

Les tests, en plus du vaccin et du travail habituel de pharmaciens, demandent beaucoup d'organisations. Mais pour Gilles Conan, ces tests ont un avantage : "Certaines personnes testées n’envisagent pas de se faire vacciner. Donc moi, mon boulot, c’est d’essayer de les convaincre, de répondre à leurs questions. Et on y arrive assez bien."

Même pour constat pour son confrère, Nicolas Hay, pharmacien à Vernou-sur-Brenne. Celui qui est aussi vice-président du syndicat des pharmaciens d'officine d'Indre-et-Loire est optimiste. "Je pense que les vaccinations se multipliant, on va diminuer aussi le nombre de personnes qui ont besoin de tests", dit-il. Nicolas Hay estime d'ailleurs qu'à partir d'octobre, "on ne verra plus que les personnes qui ont des symptômes ou les cas contacts". D'autant plus qu'à la rentrée, le gouvernement réfléchira à rendre les tests sans ordonnance payants.

Un taux d'incidence multiplié par près de huit en un mois

La Covid-19 circule dans l'Indre-et-Loire. Le 1er août, il était de 92 cas positifs pour 100.000 habitants alors que le 1er juillet, il n'était que de 12 cas positifs pour 100 000 habitants.

La circulation du virus est encore plus importante chez les jeunes. "La classe qui est aujourd’hui la plus touchée, c’est la classe 20-29 ans qui n'est généralement pas vaccinée" explique François Blanchecotte, président national du syndicat des biologistes et biologiste à Joué-lès-Tours.

François Blanchecotte constate que "des jeunes enfants de 7 à 13 ans sont fortement porteurs du virus, ils ne sont pas très malades, mais ils se contaminent". D'après lui, cela peut susciter des inquiétudes pour les prochaines semaines et notamment lors de la rentrée puisque que "lorsque les enfants sont malades, en général, toute la famille l'est, le papa, la maman…"