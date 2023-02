Inquiétudes à l'hôpital du Blanc : "la goutte d'eau qui fait déborder le vase", s'agace Gil Avérous

C'est un coup de gueule de plus que pousse Gil Avérous, face aux incertitudes autour de l'avenir de l'unité de soins continus de l'hôpital du Blanc. Si la direction refuse de parler de fermeture dès la fin février et préfère évoquer une "réorganisation" , de nombreux élus, habitants et syndicats alertent sur un nouvel appauvrissement de l'offre de soins dans l'Indre. "C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase de voir ces réorganisations sanitaires faites sans concertation, sans même informer par simple politesse les élus", s'agace le maire de Châteauroux, également président du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc, au micro de France Bleu Berry.

Une concertation avec les élus locaux prévue ce mardi

Lundi, il s'est entretenu au téléphone avec la conseillère du ministre de la Santé, pour dénoncer une décision "brutale et unilatérale". La promesse d'une concertation avec les élus locaux et professionnels de santé lui a été faite, elle aura lieu ce mardi. Un point doit également être fait avec l'Agence régionale de santé. Le ministère de la Santé s'engage également à rappeler Gil Avérous sous 48 heures.

Il n'empêche : ce nouveau feuilleton autour de l'avenir de l'hôpital du Blanc renvoie l'image d'une absence de dialogue. "Il y a un dédain de l'organisation sanitaire à l'égard des élus qui n'est plus tolérable", conclut le maire de Châteauroux.