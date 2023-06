Inquiétudes à l'hôpital psychiatrique Mazurelle de La Roche-sur-Yon

"C'est du jamais vu, dénonce Philippe Brugaud Grimart, de la CGT santé à l'hôpital psychiatrique Mazurelle de La Roche-sur-Yon en Vendée, la fermeture de 30% de lits, surtout dans une période où la Vendée accueille un nombre considérable de touristes". Pour le responsable syndical, l'explication est simple : "Ces dix dernières années, on a perdu à carrière constante 20 % de notre pouvoir d'achat, on a des difficultés très importantes en terme d'attractivité. On voudrait la fin de l'hôpital public qu'on ne s'y prendrait pas autrement". La CGT appelle tous les élus de Vendée à "intervenir pour défendre l'hôpital public et tous les agents qui y travaillent, cela doit passer, entre autres, par des mesures de refonte des grilles de salaire et une augmentation de 10% du point d'indice, seule façon de reconnaître le travail de tous les hospitaliers".

ⓘ Publicité