Inquiétudes à l'Inserm de Dijon après le divorce des universités de Bourgogne et de Franche-Comté

Depuis que l'université de Bourgogne a décidé de ne plus travailler avec celle de Franche-Comté, certains financements sont bloqués et des projets de recherche se retrouvent en difficulté. Une situation que déplore Olivier Micheau, le directeur de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) à Dijon.

ⓘ Publicité

Comment se traduit à votre niveau le divorce entre les deux universités de la région ?

On joue l'avenir de l'université et pas uniquement l'université de Bourgogne, également l'université de Franche-Comté. Ce que veut faire le gouvernement, c'est vraiment donner des moyens pour structurer au niveau régional la recherche et l'enseignement de façon à ce qu'on ait une meilleure visibilité au niveau international. Et ces financements là sont à l'arrêt. Donc ça représente pour la région, pas uniquement pour notre laboratoire, mais pour la région, une perte sèche de 60 millions d'euros.

Les acteurs de terrain sont moteurs et sont capables de travailler ensemble. C'est simplement des problèmes politiques qui nous empêchent de franchir le pas pour obtenir certains financements.

Quel genre de projets devraient être financés par cet argent que vous ne touchez pas ?

Alors pour nous, très concrètement, c'est vraiment majeur. On a besoin de beaucoup d'argent, surtout en santé, pour pouvoir travailler, recruter du personnel et développer des programmes de recherche qui, à terme, aboutissent à un meilleur traitement des patients en oncologie. On a des collègues qui travaillent également au CGFL, au centre anticancéreux, au CHR. Et ensemble, avec les chercheurs fondamentaux, on développe des nouvelles approches thérapeutiques qui seront à l'initiative ou du moins à l'origine des traitements qu'on aura demain dans nos hôpitaux.

Sans ces financements, on n'aura pas les moyens de nos ambitions à l'échelle internationale. Et ce qui va se passer, c'est qu'à terme, on va probablement avoir de la peine à recruter des étudiants, à être lisible même au niveau national, et donc c'est un enjeu majeur. D'un point de vue économique, même pour la région.