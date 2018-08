Ussel, France

Il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Tel est le message du sénateur LR de la Corrèze, Daniel Chasseing, qui vient d’écrire à l'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine. Il répondait à 8h15 aux 3 questions de France Bleu Limousin, avec Philippe Graziani.

Faut-il vraiment s’inquiéter ?

Oui, et il faut s'en inquiéter assez tôt. Et agir dès maintenant pour que cet hôpital ne se retrouve pas en difficultés. Il y a beaucoup d'intérim, et peut-être un peu moins de fréquentation, ce qui ne remet pas en cause l'utilité de l'hôpital pour la Corrèze, et les départements limitrophes. Mais ce déficit, il est devenu structurel je pense, et il faut donc intervenir, avant que des problèmes plus graves ne se posent.

Cet hôpital a du mal à recruter, problème que l'on rencontre dans beaucoup d'hôpitaux...

Et c'est pour ça qu'il y a une politique nationale qui est en cause, et que l'Etat doit intervenir pour maintenir ce service public indispensable.

Que pourrait-on préconiser ?

L'hôpital d'Ussel est dans le Groupement hospitalier de territoire du CHU de Limoges, mais il est plus près de Clermont. Peut-être faut-il des ententes particulières... J'en ai parlé au maire, qui préside la commission de l'hôpital. C'est une piste, proposée par certains à l'hôpital.