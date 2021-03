Inquiétudes et questions autour de la suspension du vaccin AstraZeneca à Albi

1,3 millions de doses d'AstraZeneca ont été injectées en France. A Albi, le week-end dernier, environ 200 personnes ont été vaccinés avec le produit de l’entreprise anglo-suédoise. Mais le président de la République, en déplacement à Montauban, a suspendu les vaccinations comme une dizaine de pays. En cause, des événements rares de thrombose qui inquiètent sans que toutefois le lien ait été établi avec le vaccin. "Le comité de sécurité de l'EMA examinera plus en détail les informations demain (mardi) et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour conclure sur les informations recueillies et sur toute autre mesure qui pourrait être nécessaire", a déclaré l’Agence européenne des médicaments (AEM) basée à Amsterdam dans un communiqué.

N’empêche, la décision du Danemark et les retours sur les effets secondaires avaient déjà refroidi beaucoup avant même les décisions du chef de l’Etat. Dans un centre de vaccination à Albi, à la clinique de Toulouse-Lautrec, les doutes étaient déjà très forts.

Pfizzer, Moderna, AstaZeneca : Jean s’embrouille et ne sait pas avec quoi il doit être vacciné. "Je me rappelle plus, l’Anglais, l’Américain. De toute façon je n’ai pas peur." Dans le Tarn, avant les annonces du chef de l’Etat, quelques patients avaient annulé leur rendez-vous AstraZeneca la semaine dernière. Mais assez peu. "Ce vaccin a été appliqué sur des millions personnes Ce n’est pas parce qu’il y a une quinzaine, une centaine avec un problème qu'il faut arrêter. Et puis on ne sait pas vraiment les maux", dit Eric. Mais il y a les catégoriques qui veulent Pfizer ou rien. Claudine ne serait pas venue sinon… "Tout est contradictoire. Je voulais le Pfizer. Je n’ai pas confiance du tout". Et souvent ce sont les proches qui ont eu peur de l’AstraZeneca. "Mes enfants sont réticents, ils ont peur, ils ne veulent pas. J’écoute mes enfants, c’est tout". Des patients qui disent tous qu’ils ont mis des jours et des jours à avoir leur rendez-vous. Et le coup d’arrêt de l’AstraZeneca va évidemment compliquer encore les choses.

En attente de la deuxième dose

Michelle, à Gaillac, a reçu une dose d’AstraZeneca. Elle a ressenti une petite grippe pendant 48h. Et maintenant, elle veut sa deuxième dose. "J'ai prévu une opération début juin et c'est pour ça que je me suis fait vacciner dès que ça a été disponible chez mon médecin. Je voudrais bien avoir la seconde dose, avant d'aller en clinique attraper une maladie nosocomiale qui sévit beaucoup et qui s'appelle la covid. Ils préfèrent attendre d'avoir certaines certitudes. Principe de précaution? Sauf que je pense que la France n'a pas beaucoup vacciné avec ce principe. On est des peureux, quoi. La France est très peureuse. On ne se sortira pas de ce virus si on arrête tout."

Bernard Champanet est le président du syndicat des pharmaciens du Tarn, et tient une pharmacie à Albi. Et malgré la suspension du chef de l’Etat, il défend le vaccin AstraZeneca au titre bénéfices-risques. "Pour une quinzaine de millions de personnes non vaccinées il y a à peu près une trentaine de phlébites. Si on prend 15 millions de personnes vaccinées, il y a à peu près 30 phlébites. La phlébite est souvent un accident qu'on a dans la vie normale. Et puis tout médicament génère des risques. Il y a beaucoup plus de bénéfices que de risques. Je crois qu'il ne faut pas dramatiser là-dessus. Israël et l'Ecosse ont vacciné avec ce vaccin."

