Inslag, spécialisée dans la recherche des malades Covid, testée sur le grand port autonome de Marseille

Elle s'appelle Inslag, et c'est une chienne "marin pompier". Cette femelle de race Berger hollandais est âgée de 7 ans et demi et elle achève sa formation de "renifleuse" de Covid.

Inslag c'est "impact" en néerlandais et ça lui va bien - Le premier maître Stéphane

Inslag est déjà intervenue sur les décombres de la rue d'Aubagne. Aujourd'hui, elle parvient à sentir le virus sur des passagers d'aéroports et désormais en provenance de bateaux. L'expérience menée ce lundi à Marseille est une première dans un port français.

Il existent 16 chiens de marins pompiers dont sept sont aujourd'hui sur le terrain, mais seule Inslag est spécialisée dans la détection de la Covid, quatre autres sont en cours de formation. "Il a été prouvé que le chien détectait le Covid sur des compresses", explique le premier maître Stéphane, "il fallait franchir ce pas d'aller vers l'humain directement (...) les résultats sont très encourageants".

Ce lundi soir, ce sont 35 passagers du Girolata qui sont passés au crible de la truffe d'Inslag. Le navire de la Méridionale, avait accosté en fin d'après midi à Marseille en provenance de Tanger au Maroc. A son bord, 350 passagers, dont 10 % sont "ciblés" par Inslag. Très rapidement, la chienne renifle et marque un arrêt devant une dame et son fils. Ils seront placés dans une file spéciale et soumis à un test PCR. Le test réalisé confirme que la passagère est positive au covid.

Sur l'ensemble des contrôles effectués aucun passager n'a été révélé positif à la Covid 19.

Inslag renifle les passagers © Radio France - Laurent Grolée