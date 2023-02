INSOLITE - Ovnis, martiens, ballon espion... quelles étaient ces lumières dans le ciel du Pays basque ?

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie." Luc Amaury était dans sa maison de vacances à Villefranque, près de Bayonne quand il a aperçu des choses très étranges dans le ciel basque, vers 20 h 30. "J'ai été surpris de voir une colonne d'étoiles, mais vraiment une ligne droite et toutes calées à la même vitesse."

Il se dépêche d'avertir ses amis qui, eux aussi, constatent l'étrange phénomène. "On n'avait pas encore bu l'apéro, donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un problème," s'amuse Luc. Lui est trop "terre-à-terre," alors, il ne croit pas à un ovni ou à un vaisseau spatial. En revanche, il se demande si ça ne pouvait pas être "un ballon espion chinois, ou même un missile russe. À ce moment-là, on se fait plein de films."

Pollution lumineuse

En réalité, il s'agissait de satellites de télécommunication. "Ce sont des constellations de minisatellites envoyés par des pays, qui orbitent autour de la Terre" explique Francis Haurat, président de la société d'astronomie populaire de la côte basque. Il y en aurait plus de 500 dans l'espace. Le même phénomène avait été observé le 11 février 2022.

Problème, c'est devenu "une pollution lumineuse pour les astronomes." Après plusieurs plaintes auprès de la NASA, les constructeurs ont donc essayé d'améliorer la situation. "Maintenant, les nouveaux sont peints avec des peintures qui ne reflètent pas le soleil donc on ne les voit plus. Mais il y a toujours les anciens que l'on peut apercevoir en fonction du moment de la journée et de leur orbite," indique Francis Haurat.