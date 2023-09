Installation de l'IHU de Nancy :"Une aventure humaine exceptionnelle et des patients qui nous attendent"

"Qui l'eut cru ?" lance malicieusement le Pr Laurent Peyrin-Biroulet, spécialiste mondial des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, au CHRU de Nancy. C'est pourtant bien une réalité : le nouvel Institut hospitalo-universitaire de Nancy (IHU Infiny) a été officiellement lancé ce jeudi au centre Prouvé.

Nancy fait partie des 12 IHU labellisés en France, des pôles d'excellence en matière de recherche. Un Français sur dix est atteint de ces affections, comme la maladie de Crohn, et il n'existe pas de traitement curatif. L'objectif de l'IHU est donc de permettre aux patients de vivre une vie normale et d'ouvrir pour eux une perspective de guérison.

Maladies des pays riches

Au sein du CHRU de Nancy, 150 personnes travaillent déjà directement ou indirectement sur les MICI. Les recherches à venir vont s'attacher notamment à la prévention des MICI. "On voit bien que ce n'est pas la génétique qui les explique", explique Laurent Peyrin-Biroulet, gastro-entérologue, hépatologue et porteur du projet depuis une dizaine d'années.

"Vous passez d'un pays pauvre à un pays riche et boom, les maladies inflammatoires explosent. Donc, c'est dans notre assiette, notre environnement. Quand on mange mal, la fast-food, les aliments ultra-transformés, le manque de fibres, pas assez de fruits et légumes, le manque d'activité physique : tout ça agresse notre intestin et un jour, notre intestin n'en peut plus et va développer une maladie inflammatoire chronique."

En terme de rayonnement, Nancy fait son entrée sur l'échiquier mondial avec la création de cet IHU : "On est déjà assez visible sur le plan national et international", souligne le Pr Peyrin-Biroulet, "mais ce bâtiment, cette structuration, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus !"

Une fierté donc mais aussi une responsabilité à l'égard des patients. "Ça nous oblige mais ce sont de très très bonnes obligations", souligne le médecin-chercheur, "c'est une aventure humaine exceptionnelle, des challenges à relever qui sont magnifiques. Avec, au bout de cette chaîne, des patients qui nous attendent. Ça, c'est notre métier de médecin, c'est extraordinaire."

Le projet, porté par le CHRU, l'Inserm Est, l'Université de Lorraine et la métropole du Grand Nancy, est engagé sur dix ans avec une enveloppe de 20 millions d'euros, la moitié de l'Etat et l'autre moitié des collectivités.