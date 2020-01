Intelligence artificielle : le CHU de Dijon est le premier hôpital de France à avoir un médecin spécialiste

Dijon, France

Le 1er novembre dernier, le Dr Davide Callegarin a été nommé en tant que médecin spécialiste en Intelligence Artificielle (IA) dans le laboratoire de Génétique chromosomique et moléculaire (GCM) dirigé par le Professeur Callier. Sa compétence va être le support d'avancées majeures pour la médecine de demain au sein du CHU Dijon Bourgogne.

De l'informatique à la santé

Le Dr Davide Callegarin présente un profil très rare en médecine. Il a d'abord suivi une formation d'ingénieur en informatique avant ses études en médecine avant de valider sa thèse en intelligence artificielle en santé.

intelligence artificielle - illustration © Maxppp - ETIENNE LAURENT

Depuis son arrivée au CHU Dijon Bourgogne, il a développé différents projets en lien avec sa double compétence en bio-informatique et en intelligence artificielle permettant d'accélérer le diagnostic et le traitement des données numériques. Le but, c'est de détecter de manière précoce des pathologies et d'améliorer la qualité et l'accès aux soins grâce à l'automatisation des analyses.