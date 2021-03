INTERACTIF - Coronavirus : comparez les taux d'occupation des lits en réanimation entre régions

Le nombre de patients atteints du Covid-19 et admis en réanimation continue de progresser en France. Ce mardi 9 mars, ils étaient 3.918 dans ces services spécialisés pour accueillir les cas les plus graves, d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France.

Près de 4.000 malades atteints du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation en France, d'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France, mardi 9 mars. Ils étaient 3.918 précisément. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis début janvier. Ainsi, 421 patients ont été admis au cours des dernières 24 heures. Ce niveau est équivalent à celui de fin novembre - loin du pic de la première vague (7.000 début avril) - mais fait peser une forte pression sur l'hôpital. Cela fait partie des données déterminantes dans l'allègement ou, au contraire, le durcissement des mesures sanitaires dans le pays.

Car si le nombre de décès a tendance à stagner ces dernières semaines, il reste à un niveau élevé et surtout, la réanimation, en plus de peser sur l'hôpital, a de lourdes conséquences pour les patients : "Les malades atteints des formes les plus sévères du Covid-19 sont hospitalisés en réanimation afin de maintenir leurs fonctions vitales, notamment la respiration, et de passer ainsi ce cap aigu", explique la Haute autorité de Santé. Des patients "qui risquent de présenter de nombreuses séquelles, notamment respiratoires, cardiovasculaires, musculo-squelettiques, neurologiques et cognitives".

La situation est particulièrement critique en Ile-de-France où le seuil des 1.000 patients Covid-19 en réanimation a été franchi mardi, selon l'Agence régionale de santé (ARS). C'est la première fois que ce seuil est dépassé depuis le 18 novembre, période du deuxième confinement. Face à l'augmentation des admissions, l'ARS avait ordonné la veille aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités pour libérer davantage de lits.

Vous pouvez visualiser la situation dans les services de réanimation de chaque région avec cet outil interactif :

Près de 90.000 morts en France

Au total, 25.201 patients étaient hospitalisés mardi dans toute la France, dont 1.810 arrivés dans les dernières 24 heures. 23.302 nouveaux cas ont été enregistrés depuis lundi. Le taux de positivité est de 7,3% contre 7,2% la veille.

Mardi, 299 morts du Covid-19 à l'hôpital ont été enregistrés, portant le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie, il y a un an, à 89.327 dont 64.083 à l'hôpital.

Plus de 4 millions de premières doses injectées

Plus de 4 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus, a indiqué la Direction générale de la Santé mardi. Elle a fait état de 227.257 nouvelles injections de vaccin dans les dernières 24 heures. Précisément, 4.149.077 personnes ont reçu une première dose, et 2.045.353 sont vaccinées avec deux doses.