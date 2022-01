Interdiction de boire et de manger dans les trains : qu'en pensent les voyageurs en gare de Limoges ?

En plus du port obligatoire du masque dès 6 ans, les voyageurs font désormais face à une nouvelle contrainte dans les transports en commun. Depuis ce lundi 03 janvier, on ne peut plus boire, ni manger dans les trains, avions, bus, et même en covoiturage. Une façon pour le gouvernement de limiter la propagation du Covid-19.

Une nouvelle restriction qui s'applique également pour les voyages longue distance (TGV et Intercités) et qui ne plaît pas à tout le monde. Antony est un habitué de la SNCF, il a l'impression d'être infantilisé : "On ne peut même plus manger un snickers sans avoir l'impression d'être épié. C'est fatiguant." Même constat pour Frédérique qui va passer près de sept heures dans un train : "C'est un besoin primaire, ils ne peuvent pas nous l'interdire. J'avais déjà commandé mon billet avant la mise en place de cette mesure... Si j'avais su, je n'aurais pas voyagé." Malgré tout, Frédérique mangera "en douce" durant son voyage, surtout que son train a déjà pris 30 minutes de retard.

Moussa, lui, estime que cette contrainte permet de protéger l'ensemble du wagon. C'est la même chose pour Alexis qui comprend cette mesure, mais il explique qu'il aura du mal à la tenir : "J'ai tout le temps faim, donc ça va être compliqué. Mais bon, il faut bien s'adapter".

Une mesure appliquée avec discernement

La SNCF a annoncé suspendre les services de restauration dans ses Intercités jusqu'au 28 janvier. Elle assure aussi que l'interdiction de se restaurer est appliquée sur le principe du bon sens et du discernement. Une tolérance pour les enfants et les personnes fragiles est accordée.