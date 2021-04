Le jeu de pétanque change de catégorie pour échapper à l'interdiction sanitaire

Le troisième épisode de confinement est actif depuis le 3 avril, les sports collectifs en plein air et à l'intérieur sont interdits, à la différence des activités sportives individuelles, autorisées.

La commune de Beaulieu-Sur-Mer a même interdit par arrêté la pétanque sur son port de plaisance à partir du 10 avril.

Interdite de pratique comme "sport collectif", la pétanque devient un "sport individuel pratiqué en groupe"

Grâce à une mise à jour du ministère des sports et de la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, la pratique de la pétanque est possible à l'extérieur. L'art boulistique est considéré comme une activité physique ou un loisir. De ce fait aucune compétition ne peut être organisée. Les participants se limitent à six personnes maximum par terrain, chacun d'eux étant réglementairement séparés par deux mètres de distance. Les gestes barrières sont la règle et les clubs privés doivent restés fermés.

Un loisir essentiel aux azuréens

A Nice, en extérieur dans les espaces publics et dans les clubs privés comme le Clos de Carras, les amateurs s'en donnent à coeur joie. En ces temps de contraintes maximales, impensables pour eux de remettre leurs rendez vous quotidiens à plus tard. Collective ou individuelle la pétanque réunit des passionnés d'horizons très différents. Parfois ces amateurs viennent de s'installer dans la région et trouvent grâce aux boules le moyen de vaincre la solitude, et d'intégrer un groupe, un autre collectif en quelque sorte.

Jean-Jacques, Patricia, Corinne, Valy et Fabrice des joueurs passionnés (photographié avec leur aimable autorisation) © Radio France - Alexandre Mottot

Pour d'autres amateurs la pétanque rythme la journée. C'est une forme de liberté et cela représente à leurs yeux un ultime espace de convivialité. Une partie importante des boulistes est vaccinée. Et beaucoup retrouvent de ce fait une certaine innocence. Les équipes peuvent ainsi se faire ou se défaire sans inquiétude au fil des parties et de la journée.

Cette décontraction compte aux yeux de Jean Jacques, bouliste amateur à Carras car avec un peu de concentration elle permet un surcroît de précision dans la chasse au cochonnet.

Jean Jacques et ses amis à Carras © Radio France - Alexandre Mottot

Enfin Alexandre bouliste professionnel au Clos de Carras ironise sur la très grande subtilité qui a permis de passer de sport "collectif" à sport "individuel pratiqué par équipes". A moins que ce ne soit l'option du sport "collectif pratiqué individuellement" qui l'amuse particulièrement. Annie la souriante trésorière du club préfère parler de sport d'entraide.

Après le 1er confinement Alexandre a constaté une période difficile de réadaptation mentale et musculaire. Avant de pouvoir à nouveau prétendre à un certain niveau d'art boulistique il a fallu des heures de pratiques, individuelles et collectives. A priori à la fin de ce confinement ci, le niveau n'aura jamais été si bon.