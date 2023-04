Intérimaires : "Il ne s'agit pas d'interdire mais de réguler", selon la ministre Agnès Firmin Le Bodo

Ils ne pourront plus être payés plus de 1 390 euros brut maximum pour 24h de garde. Le tarif des médecins intérimaires est plafonné à partir de ce lundi. C'est l'application de la loi Rist qui rentre en vigueur. Ses médecins sont souvent indispensables pour maintenir des services ouverts. Leur syndicat appelle à faire grève. "Il ne s'agit pas d'interdire l'intérim mais de lutter contre les dérives " selon la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de Santé, invitée de France Bleu Normandie ce lundi.

Selon Agnès Firmin Le Bodo, "l'intérim est nécessaire pour des remplacements mais certaines dérives sont inacceptables pour l'hôpital. Comment comprenez vous que certains vont jusqu'à demander 6 000 € par jour."

La ministre explique que pour l'hôpital, cela représente un "coût estimé à 1,5 milliard au total. Cet argent pourrait servir à embaucher d'autres professionnels ou à faire d'autres investissements dans l'hôpital."

D'après le syndicat des intérimaires, 300 services sont menacés, notamment les urgences du centre hospitalier d'Evreux ou encore le service de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Rouen. "A l'heure où je vous parle, ils ne le sont pas", répond Agnès Firmin Le Bodo*." Je crois à la responsabilité des praticiens qui, s'ils ont dit qu'ils allaient prendre le service, vont le prendre. Des solutions ont été travaillées pour pouvoir répondre en urgence à ces situations difficiles. Mais, il n'est pas acceptable de mettre en difficulté un service, de ne pas avoir déclaré qu'on ne viendrait pas travailler."*

Agnès Firmin Le Bodo reconnaît "que l'enjeu de certains salaires des praticiens hospitaliers est une vraie question.

L'hôpital public, c'est d'abord l'argent des Français. Je crois qu'il est bon de le redire et qu'il nous faut rendre les métiers de la santé attractifs. C'est l'enjeu qui est le nôtre actuellement, notamment à travers le Ségur qui a permis d'opter pour un rattrapage des salaires. Nous devons continuer d'assurer la permanence des soins. Nous devons rendre les métiers de la santé attractifs, mais nous nous devons aussi de réguler les dérives éthiques et financières qui ne sont pas acceptables pour l'hôpital public."

