Internet - Le sénateur gardois Laurent Burgoa demande des comptes à l'opérateur Orange

Pas un jour ou presque sans qu'un auditeur de France Bleu Gard Lozère ne nous sollicite pour un problème de panne Internet. Nos auditeurs ne savent plus à quelle porte frapper, et nous ne savons plus, souvent, comment les aider. Le sénateur LR du Gard Laurent Burgoa a décidé de secouer le cocotier ! Dans un courrier adressé au siège d'Orange, à Issy-les-Moulineaux, il souligne combien l'image de la société Orange "se détériore.. fortement".

"Je ne vous ferai pas l'offense de vous rappeler la place du numérique dans notre société, écrit-il : bracelet alarme senior, télétravail, réservation dans le tourisme ou encore terminal de paiement numérique.."

Le courrier est-il passé par mail.. ou par courrier dans une bonne et traditionnelle enveloppe timbrée ? Nul doute qu'il arrivera très vite chez Orange. Action.. réaction ?