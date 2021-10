SOS Médecins en grève: entretien avec le docteur Karl Moliexe

SOS Médecins est toujours en grève. Depuis 4 semaines plus aucun praticien de l'association ne se déplace au domicile des patients. En cause, le montant de la consultation qui n'a pas évolué depuis 15 ans. Aujourd'hui les médecins demandent une revalorisation.

L'association SOS Médecins est toujours en grève. Depuis le lundi 27 septembre plus aucun praticien ne se déplace chez les patients. La cause ? Le prix de la consultation à domicile qui plafonne depuis 15 ans à 35 euros. Aujourd'hui les médecins jugent ce montant trop faible et demandent sa revalorisation.

Entretien avec le docteur Karl Moliexe, médecin de l'association depuis 10 ans.

France Bleu Gironde : Depuis 4 semaines maintenant SOS Médecins ne fait plus de visite à domicile, pourquoi ?

Dr Karl Moliexe : Les visites à domicile prennent de plus en plus de temps dans la mesure où la population vieillie et qu'il y a une volonté de maintien des personnes âgées à domicile, des personnes handicapées en domicile, ainsi que de la chirurgie ambulatoire, qui nécessite des soins de suivis à domicile. Toutes ces visites prennent du temps, pratiquement 1h, en comptant le temps de déplacement. Nous estimons donc qu'une visite à domicile pour 35 euros n'est plus économiquement viable, sachant que nous ne touchons aucune aide ou subvention pour les faire.

Quel retour attendez-vous des pouvoirs publics ?

Nous attendons une revalorisation de la visite à 47,60€ parce qu'économiquement c'est le minimum dont nous avons besoin, sachant qu'on a du matériel, que l'on fait des soins, des électrocardiogrammes, des aérosols...

Durant la pandémie, avez-vous, comme les médecins généralistes, touché une aide ?

Malheureusement non. Pourtant nous avons continué les visites pendant la pandémie, comme certains médecins généralistes qui, eux, ont bénéficié d'un tarif doublé pour aller soigner les personnes en maison de retraite. Nous, nous n'y avons pas eu le droit.

Vous avez donc le sentiment de faire partie des grands oubliés de cette pandémie ?

Tout à fait. Nous estimons manquer cruellement de reconnaissance. Nous faisons ce que les autres soignants ne font plus. Sauf qu'à un moment ou un autre, économiquement nous ne nous y retrouvons plus. Il faut bien penser qu'un déplacement en journée c'est 10 euros par rapport au tarif de la consultation (de 35 euros). C'est du tarif brut, sachant qu'on fait environ une visite à l'heure, une fois qu'on a enlevé les charges et avant impôt, il nous reste 12 euros de l'heure pour vivre.

Et concrètement par jour vous pouvez couvrir combien de demandes ?

Avant le mouvement de grève nous prenions en charge entre les visites et les consultations presque 1000 patients par jour. Actuellement, nous ne faisons plus les visites mais nous recevons une grande partie des populations sur rendez-vous, car nous avons élargi notre capacité de consultation. Il n'empêche que les personnes âgées, les personnes handicapées, qui ne peuvent pas se déplacer, elles ne bénéficient plus de notre service.

Cette population est donc obligée de se tourner vers les urgences ?

C'est un petit peu ce qu'il se passe en effet. Il y a actuellement un afflux d'urgences aux urgences. Ce qui entraine une carence au niveau des ambulances et autres véhicules de transport. Ces personnes ont besoin qu'on vienne les chercher puisqu'elles sont dans l'incapacité de se déplacer.

Mais pour le moment cela va continuer, puisque vous n'avez aucun retour des autorités que vous avez contacté ?

Aucun retour concret.

C'est-à-dire ?

Il a été difficile d'avoir un contact. Il semblerait qu'il y ait une programmation de rendez-vous cette semaine ou la semaine prochaine. Mais ce n'est qu'une intention, maintenant il nous faut des actes.

Et en attendant vous ne reprendrez pas les visites ?

Dans la mesure où nous n'avons rien de concret, il est évident que nous n'allons pas continuer une activité qui est non viable économiquement. Mais c'est à contre-cœur, car la visite c'est notre ADN. SOS Médecins est né de la visite à domicile, l'association s'est développée sur la visite à domicile. Nous sommes persuadés qu'elle est indispensable, mais s'il n'y a pas de reconnaissance, nous allons pas nous mettre en péril avec ce genre d'activité.