Intoxications au monoxyde de carbone : l'Île-de-France en tête des accidents

Par Rémi Brancato, France Bleu Paris

L'Île-de-France est la région qui compte le plus d'intoxications au monoxyde de carbone. Chaque hiver, près de 500 personnes sont intoxiquées, souvent en raison de systèmes de chauffage mal entretenus. De plus en plus d'habitants utilisent des barbecues ou des braseros pour se chauffer en intérieur.