Intoxications au monoxyde de carbone : les pompiers de la Mayenne mettent en garde

L'an dernier, en 2020, en Mayenne, au moins 5 familles ont été intoxiquées par des émanations de monoxyde de carbone. Le gaz, inodore et incolore provoque chaque année en France plus de 3 000 intoxications. La cause principale : le mauvais entretien de ses appareils de chauffage.