Investigation dans les Deux-Sèvres après la découverte d'un cas de COVID dans une école maternelle

Un cas de COVID a été détecté à l'école maternelle de Coulon dans les Deux-Sèvres. Il s'agit d'un enseignant en charge d'une classe de l'établissement qui accueille habituellement 55 élèves. Alors que l'école devait être obligatoire sur tout le territoire, les élèves de Coulon ont dû rester à domicile depuis lundi.

La maire Anne-Sophie Guichet précise que l'école primaire est de son coté restée ouverte. Le personnel de l'accueil maternel qui a été en contact avec l'enseignant sont de leur coté en quatorzaine ainsi que ses élèves. Un dépistage au test RT-PCR est lancé auprès des potentiels cas contact. Selon l'ARS, les résultats seront connu d'ici la fin de semaine, jeudi probablement.

Étant donné que la plupart de l'encadrement est désormais isolé à domicile, la mairie a due mettre en place un recrutement afin de rouvrir l'école le plus rapidement possible. Ainsi, de nouveaux ATSEM et professeurs vont faire leur arrivée dans l'établissement. Le recrutement avait lieu ce mardi et la réouverture interviendra vraisemblablement ce jeudi.

Rouvrir l'école au plus vite

L'objectif est de "rouvrir le plus rapidement l'école pour les élèves qui n'ont pas été en contact avec ce professeur" selon Anne-Sophie Guichet. Il faut rappeler que l'école qui n'est obligatoire que depuis ce lundi ne devrait durer que 2 semaines, d'où l'impératif de réouverture rapide.

Mardi soir le recrutement des nouveaux ATSEM était terminé et l'académie de Poitiers confirmait la réouverture ce jeudi pour certains élèves. Il faut pour cela que l'ARS ne s'y oppose pas dans les prochaines heures, et qu'aucun cas ne se révèle positif d'ici là.

Ultime précision, il ne s'agit pas pour l'heure d'un foyer de contamination. La famille de l'enseignant ne s'est pas révélée positive au test PCR, et aucun cas de COVID-19 autour de lui n'est pour le moment confirmé.