INVITÉ : Annie Sentis de l'ADOT 72 sur la nouvelle réglementation du don d'organes

Depuis le 1er janvier, de nouvelles règles régissent le don d'organes, de tissues et de moelle osseuse. Cette réforme renforce le principe du "consentement présumé" alors que 21 000 personnes sont en attente d'une greffe et que 600 décèdent chaque année faute de greffons disponibles en France.

Une nouvelle réglementation en matière de don d'organes entre en vigueur. Elle renforce le principe du consentement présumé. Cela signifie qu'en théorie un simple refus oral des familles ne suffit plus. Aujourd'hui, 1 sur 3 s'opposent au don, un taux d'opposition que le législateur espère faire baisser à 1 sur 4.

Mais avec cette réforme, il est au aussi plus simple pour les personnes qui sont opposées au don d'organes d'exprimer leur refus puisqu'à partir du 23 janvier l'inscription sur le registre national des refus pourra être effectuée en ligne.

Sans être révolutionnaire, cette nouvelle réglementation a surtout le mérite de rouvrir le débat et d'amener les Français à réfléchir et se positionner sur le don d'organes estime Annie Sentis, présidente de l'Association départementale pour le don d'organes et de tissus alors que 21 000 personnes sont dans l'attente d'une greffe.

L'Adot 72 est située 4 rue d'Arcole au Mans. Tel : 02 43 28 40 00. Mail : adot-72@wanadoo.fr