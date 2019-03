Invité Bleu matin : Céline Guédon, chargée de promotion du don du sang à l'EFS de Touraine

Les hôpitaux manquent de sang. En Touraine, il faut en moyenne 600 dons chaque semaine pour répondre à la demande. Et depuis le début de l'année on n'y est pas. La faute aux épidémies comme la grippe ou la gastro qui ont éloigné des collectes les donneurs traditionnels.

Indre-et-Loire, France

Ce lundi après-midi, collecte de sang à Amboise. A Descartes mardi et à Loches mercedi. Collecte chaque jeudi boulevard Béranger à Tours. Avant le grand événement annuel et festif autour du don du sang prévu les 29 et 30 mars à l'Hôtel de ville de Tours.