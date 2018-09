Ils se sentent exclus du Plan santé d'Emmanuel Macron ! Les infirmiers libéraux du Syndicat URPS (Union régionale des professionnels de santé infirmiers) parlent d'un plan médico-centré, en clair, centré autour du médecin : fin du numérus clausus, réduction des médecins de ville isolés, incitation à l'installation en milieu rural, développement des maisons multidisciplinaires, et création du statut d'assistant médical.

Les infirmiers libéraux auraient préféré que l'Etat s'appuie aussi sur les professions paramédicales (infirmiers, kinés etc) pour une meilleure couverture du territoire. "Les infirmiers sont déja implantés dans les régions, aussi bien en ville qu'à la campagne, ils connaissent déjà les patients" explique Pascale Lejeune, secrétaire générale du syndicat URPS infirmiers en Nouvelle-Aquitaine.

"On aurait pu nous confier des missions nouvelles comme la prise en charge des traitements. Les seniors ont tellement de pilules à prendre parfois qu'ils s'y perdent. Et cela entraîne de nouvelles complications et de nouvelles consultations."