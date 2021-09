"L'e-learning facilite la formation aux gestes qui sauvent", Denis Beautemps, directeur Croix Rouge Isère

Denis Beautemps, samedi dernier, dans le Vercors, un cycliste de 50 ans qui avait chuté a pu être réanimé grâce au massage cardiaque prodigué par les témoins de l'accident, avant l'arrivé des pompiers. Aujourd'hui, combien de personnes seraient-elles capables de réagir ainsi face à une telle situation ?

C'est une bonne question. Nos formations permettent au plus grand nombre de se former, malgré les protocoles Covid, en vigueur depuis 2020. On essaie d'inciter les gens à se former de plus en plus et ces JMPS, ces Journées Mondiales des Premiers Secours, sont là pour faire connaitre ce que l'on propose.

On le sait, la France est en retard par rapport à ses voisins européens. Les gestes de premiers secours, on en parle un peu pendant la journée d'appel, un peu au collège ou au lycée . Mais ce n'est pas suffisant. Ce serait quoi la fréquence idéale pour se souvenir de ces méthodes ?

C'est pour cela que l'on propose une offre très élargie qui permet dès le plus jeune âge de se former, dès 6 ans, avec des programmes très adaptés jusqu'à des formations plus longues et plus approfondies. A ce propos, l'Isère est département pilote pour le E-learning. Une formation en distanciel grâce au numérique et une partie pratique en présentiel avec nos moniteurs.

C'est efficace d'apprendre les gestes de premiers secours en E-learning ?

Tout à fait, cela permet de se recycler plus facilement également. Mais bien sûr, il faut que la formation soit validée en présentiel, avec des exercices pratiques. Mais le temps de formation en présentiel est divisé par deux. Quand on est confronté à une situation d'accident, en général, c'est auprès de proches. Et les gestes à pratiquer sont simples et viennent un peu automatiquement. Le numérique, je le répète, favorise une sorte de formation continue.

La Croix Rouge propose des formations tout au long de l'année . Les inscriptions sont-elles en baisse ou en hausse ces dernières années ?

Nous, on formait à peu près 3000 à 3500 personnes par an, dans la période qui précédait le Covid. Ensuite, au plus fort de la pandémie, on a dû arrêter, mais depuis que l'on a repris, nos formations sont complètes, se remplissent très bien. En plus, nous avons mis en place un site web pour faciliter les inscriptions, ce qui fluidifie le système. On est dans une situation de progression du nombre de gens qui se forment.

Aujourd'hui, vous êtes à Paris pour participer à l'Assemblée Générale de la Croix Rouge et à l'élection d'un président national . Quels sont les enjeux pour votre association ? Avez-vous vu vos missions évoluer avec la crise sanitaire ?

Avec le Covid, les confinements, dans notre mission d 'écoute, on a dû intégrer cette dimension. Notre objectif est de mieux orienter les personnes en difficulté, de les aider, dans nos centres écoute, accueil, orientation.