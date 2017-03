INVITÉ - Jean-Louis Vangi, secrétaire général de l'Ordre des médecins en Savoie

Depuis quelques mois, l'Ordre des médecins organise des réunions avec les élus locaux dans chaque département pour évoquer des propositions de réforme sur la santé. C'était le cas en Savoie la semaine dernière.

La médecine libérale est malade. Le nombre de professionnels diminuent d'année en année, leur répartition géographique n'a jamais autant discriminé les campagnes et les journées, au lieu d'être consacrées uniquement aux patients, sont rythmées par les tâches administratives. Une fois posé le diagnostic, le docteur Jean-Louis Vangi, médecin généraliste à Saint-Badolph et secrétaire général de l'Ordre des médecins en Savoie a invité les élus locaux à prendre des décisions au plus vite.

Pour lui, il faut redonner l'envie aux jeunes de pratiquer la médecine libérale : "Je pense qu'il y a un désamour vis à vis de la médecine libérale à cause des contraintes administratives. Sur une consultation, un médecin passe 40% de son temps à faire des tâches administratives." Comment améliorez la situation ? "Il faut mutualiser les moyens, notamment d'une secrétaire, pour simplifier l'exercice médical" selon lui.

Dans 10 ans, il faut s'attendre à un déficit de médecins en Savoie. Comme le démontre les chiffres avancés par Jean-Louis Vangi, la moitié des médecins installés dans le département auront l'âge de partir à la retraite. "Notre département reste encore attractif, rassure M. Vangi, mais je pense qu'il faut, en amont de la formation, faire connaitre aux étudiants la médecine libérale puisque aujourd'hui la formation reste très axée sur l'hôpital."

La suite de l'interview à réécouter ci-dessous :