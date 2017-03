Comment garder une vie sociale lorsqu'on est atteint de troubles psychiques ? Jusqu'au 26 mars, les 28 èmes Semaines d'Information sur la Santé Mentale se tiennent en Savoie et permettent aux associations de familles, de patients et les médecins de dialoguer avec le public.

Au Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens, une équipe de soignants, d'éducateurs spécialisés, assistant social travaille à réinsérer des personnes atteintes de troubles psychiques dans la société. Cela passe par un logement, puis par un emploi. Les personnes sont accompagnées pendant trois ans par cette équipe. Cette démarche est récente sur la Savoie et elle est à l'image d'une nouvelle approche de la maladie mentale , on parlerait plus volontiers de troubles psychiques. La parole se libère aujourd'hui autour de ces troubles. Les personnes qui en souffrent sont prêtes à témoigner comme sur le site psycom.org

"Ne renvoyez pas les gens à un rôle de malade" Florent Muller, diagnostiqué bipolaire

Florent Muller, 40 ans, diagnostiqué bipolaire a écrit un livre et témoigne auprès du public

"Quand on n'est pas bien, on révèle quelque chose. On permet aux autres de dire : moi aussi, je ne suis pas bien" Cédric Marre, bipolaire et schizophrène

Cédric Marre, 38 ans, est reconnu handicapé à plus de 80 %

ECOUTER : l'Interview en intégralité de Patrick Le Cardinal, médecin psychiatre au Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens (durée : 6'14)

INVITÉ - Patrick Le Cardinal, médecin psychiatre au Centre Hospitalier Spécialisé de Bassens, Savoie

Plusieurs rendez-vous publics sont prévus à l'occasion de cette Semaine d'Information sur la Santé Mentale en Savoie