INVITÉ - Robert Mondot, président de l'UFC-Que Choisir de Chambéry : quelle est la qualité de notre eau du robinet ?

97% des Savoyards peuvent boire l'eau du robinet en toute confiance. C'est ce que conclut l'association de consommateurs UFC-Que Choisir à l'issue d'une enquête basée sur les résultats du Ministère de la santé ces trois dernières années. En allant sur la carte interactive sur le site internet de l'association, on trouve une pastille de couleur sur chaque commune, allant du vert (bonne qualité) au noir (très mauvaise).

Quatre communes de Savoie étaient en noir jusqu'à ce mardi après-midi (La Bâthie et Essert-Blay près d'Albertville en raison de présence d'antimoine, un métal toxique, et La Ravoire et Barberaz dans l'agglomération de Chambéry pour le plomb), mais l'UFC-Que Choisir a modifié la couleur des deux communes de l'agglomération de Chambéry face aux protestations du gestionnaire.

Chambéry Métropole-Coeur des Bauges souligne que la présence de plomb n'existe ni dans les analyses de l'Agence régionale de santé, ni dans les siennes, que le plomb s'il existe est dans les réseaux privés, par sur les canalisations publiques. Or, la pastille noire affectée à ses deux communes laissait penser que l'eau distribuée sur toute la commune est chargée en plomb. Dont acte. L'association de consommateurs a repassé les communes en vert. En cliquant ensuite sur le pastille, on lit effectivement la présence de plomb.

