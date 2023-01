Irène Frachon sort mercredi un roman graphique sur l'affaire du Mediator

Le procès en appel du Mediator s'ouvre ce lundi, mais pour comprendre l'affaire du point de vue des lanceurs d'alerte, un roman graphique sort ce mercredi en librairie. Les auteurs ? Eric Giacometti, ancien journaliste, scénariste, lanceur d'alerte sur l'Isoméride, et Irène Frachon, la pneumologue de Brest, qui se bat depuis une quinzaine d'année dans l'affaire du Mediator. Les deux médicaments sont de la même famille. Le roman est illustré par François Duprat.

ⓘ Publicité

"Une affaire qui commence dans les années 60"

Pourquoi en faire une BD ? "Pour raconter une histoire complète qui commence dans les années 60", explique Irène Frachon. "C'est un énième atroce rebondissement d'un crime industriel hors norme qui se joue dans les années 60 et qui est lié intimement à la firme Servier. On en connait qu'un énième rebondissement qui est le Médiator mais il y avait d'autres scandales auparavant : le drame de l'Isoméride, le drame du Pondéral, tous des coupe-faim dérivés d'amphétamines frauduleusement commercialisés par le laboratoire Servier."

"Le Mediator pour les Nuls"

"C'est un petit peu le "Médiator pour les Nuls". Tout le monde en a entendu parlé mais ça permet de comprendre la véritable histoire. C'est lié à un crime délibéré qui se noue dès les années 60. En résumé, Servier invente une molécule coupe-faim dérivé d'amphétamine qu'il va décliner sous trois formes. Dont le Médiator qu'il va présenter non pas comme un coupe-faim mais comme un antidiabétique, ce qui est faux car les trois produits sont identiques."

"La dangerosité du médicament est suspectée très rapidement, ce que va combattre Servier farouchement. Le médicament sera interdit aux Etats-Unis devant l'évidence de la toxicité. Et en France Servier va continuer à combattre alors qu'il sait très bien qu'il s'agit d'un poison mortel. Et va donner l'ordre de dissimuler totalement la nature de Médiator pour continuer à le vendre comme antidiabétique remboursé par la sécurité sociale."

Lundi s'ouvre le procès en appel de l'affaire : "L'histoire n'en finit pas, c'est ahurissant. Ca fait 15 ans que je me bats. Il y a des milliers de morts en France et les gens continuent à mourir. Suzanne en décembre après agonie et des insuffisances cardiaques, sans reconnaissance d'ailleurs. Et pour vous dire l'indifférence totale des gouvernants, nous apprenons qu'une ancienne cadre de Servier qui était aux commandes a été élevée officier de la légion d'honneur ! Elle écrivait en 2007 au patron de l'Agence nationale du médicament qu'il fallait protéger le Médiator et elle est décorée !"

"Je n'attends pas grand chose du procès"

"Ce sera terrible de dire que je n'attends pas grand chose du procès mais je finis par douter que la justice puisse nous protéger contre ces délinquants en col blanc. Servier a été condamné pour tromperie mais relaxé pour escroquerie ce qui est assez incompréhensible. La dangerosité du produit a été dissimulée. Il faut que les trois points soient condamnés avec des peines exemplaires. Espérons que la justice va se reprendre."

Mediator, un crime chimiquement pur, par Eric Giacometti, Irène Frachon, François Duprat, aux Editions Delcourt.

Parution le 04/01/23 , 23,95 euros