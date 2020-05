Déconfinement en Limousin : l'ARS appelle à un comportement responsable de chacun d'entre nous

"Il faut rester extrêmement vigilant". A priori, les trois départements du Limousin seront déconfinés le 11 mai, l'annonce sera faite ce jeudi après-midi, mais pour Isabelle Dumond, la directrice de la délégation départementale de l'Agence Régionale Sanitaire, en Creuse "la condition essentielle pour que le déconfinement, l'assouplissement des règles de confinement se passe bien, c'est un comportement responsable de chacun d'entre nous". Si l'on veut se prémunir d'une nouvelle vague, il faut continuer de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, se laver les mains très régulièrement. Sinon le risque est grand, explique-t-elle "de voir une remontée du nombre de cas de personnes atteintes du Covid-19 avec une saturation des services hospitaliers".

Tester et isoler

On connaitra dans quelques heures le détail du dispositif qui va se mettre en place, mais il devrait s'articuler sur trois niveaux, les généralistes d'abord, l'assurance maladie ensuite et enfin sur l'Agence Régionale de Santé. La priorité c'est d'identifier et d'isoler le plus rapidement possible les personnes potentiellement malades et contagieuses. "Toute personne qui présente des symptômes du coronavirus devra appeler son médecin traitant, son généraliste qui lui prescrira un test pour se faire dépister sans délai". Et en fonction du résultat, si le test est positif, le médecin va conseiller au malade de s'isoler à son domicile. Si ce n'est pas possible, d'autres dispositifs devraient se mettre en place en lien avec la préfecture. Un travail d'enquête sera ensuite mené par le médecin et puis par l'assurance maladie, pour identifier toutes les personnes qui ont été ou sont en contact avec le malade dans son cadre personnel et professionnel, afin de les "envoyer elles aussi se faire tester au plus vite et leur donner toutes les consignes sanitaires". L'Agence Régionale de Santé interviendra en dernier ressort, si le dépistage met en évidence l'apparition de cluster, de foyers de contamination et de contagion.

Un nombre de tests suffisants

On se souvient qu'au début de la pandémie, il n'y a pas eu suffisamment de tests disponibles pour dépister tous les potentiels porteurs du virus. Alors où en est-on aujourd'hui ? "Il y a un énorme travail qui a été fait, explique Isabelle Dumond, avec l'ensemble des acteurs sur la région Nouvelle Aquitaine de manière à accroitre considérablement la capacité de prélèvements et d'analyses. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes collectivement en capacité d'assurer l'ensemble des tests qui seront nécessaires de réaliser".