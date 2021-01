Isère : 5 cas suspects du variant du Covid-19 actuellement analysés à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon

Après les foyers détectés à Bagneux, près de Rennes et à Marseille et des cas plus isolés, dans les Hautes-Alpes, ou encore en Haute-Savoie, 2 nouveaux cas du variant anglais du Covid-19 ont été découverts à Lille. Pas encore en Isère, mais des analyses sont en cours à Lyon pour 5 cas suspects.