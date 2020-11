Isère : à Villefontaine, des visites de sauveteurs-secouristes pour contrer la solitude du confinement

Quand on arrive chez Lucie Verger, 100 ans et doyenne de la commune, on sent qu'on est face à une force de la nature. Elle vit seule chez elle, se fait à manger toute seule et rappelle qu'elle en a connu des jours sombres. Elle avait 19 ans quand éclate la Seconde Guerre mondiale. Si se lamenter n'est pas dans son caractère, elle avoue après plusieurs minutes que ce virus lui "tape sur le moral. On ne vit pas normalement. Chacun reste chez soi."

Elle, qui a l'habitude d'avoir la visite régulière de ses deux neveux et de manière quotidienne de ses voisins, en a bien moins en ce moment. On comprend que cela lui pèse, mais elle fait avec. Et elle est ravie que des bénévoles de l'association des sauveteurs-secouristes des Portes de l'Isère poussent la porte de chez elle.

Ce jour-là, c'est Clément Humbert et Sarah Ferreira, bien évidemment masqués, qui viennent papoter un peu. Ils parlent de tout et de rien. Du menu du lendemain. De ses souvenirs de jeunesse quand elle allait jusqu'au sud de Grenoble à vélo depuis le Nord-Isère ! Le trio plaisante aussi beaucoup. Des visites d'environ une demi-heure qui lui font du bien au moral.

Rompre l'isolement

Les sauveteurs-secouristes veillent aussi à la santé physique des personnes chez qui ils vont. Ils peuvent prendre les constances en cas de doute, faire un bilan et contacter le médecin traitant si besoin. C'est assez rare, mais ils leur arrivent de récupérer à la pharmacie des médicaments sur ordonnance. En revanche, ils ne font pas les courses, rien qui puisse avoir un lien avec de l'argent. Ils signalent quand il est nécessaire de mettre en place une aide ménagère. "On est principalement là pour de la discussion, de l'échange, rompre pendant quelques instants la solitude de ces personnes", confie Clément Humbert. Sarah explique qu'elle et ses collègues disposent de tablette pour organiser s'il le faut des appels vidéos avec les proches.

La nécessité de réactiver très vite ce service pour la mairie de Villefontaine

Comme Maryse Loriot-Carnis, adjointe à l'action sociale à la mairie de Villefontaine, Clément et Sarah expliquent que ce deuxième confinement est plus dur à vivre pour ces personnes. Car c'est un nouvel épisode sans contact physique avec les proches, qu'ils savent désormais parfaitement bien ce que tout ce que cela implique. Il y a les jours qui raccourcissent et les incertitudes liées aux fêtes de fin d'année qui s'ajoutent.

Ces bénévoles travaillent en lien avec les équipes du centre communal d'action sociale qui passent avant un coup de fil à ces personnes vulnérables ou isolées, qui ont été identifiées au préalable. Le registre compte 173 foyers pour 225 personnes. L'association est aussi mobilisée pour "des levers de doute" quand la personne ne décroche pas.

Des interventions aussi à L'Isle-d'Abeau

Lors du premier confinement et peu après (précisément entre le 16 avril et le 30 juin), 175 visites ont été effectuées. Le partenariat s'est poursuivi cet été dans le cadre du plan canicule. Il s'est terminé fin septembre. Avant donc d'être réactivé peu après l'annonce de confinement, nouvelle version. La mairie de Villefontaine vient de décider aussi de faire à nouveau appel à une psychologue pour certains habitants. La commune de L'Isle-d'Abeau a également choisi de s'allier avec l'association des sauveteurs-secouristes des Portes de l'Isère, qui dépend de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme, pour des interventions au domicile de certains habitants.

Ces missions sont forcément bien accueillies par l'association, privée de postes de secours en raison de l'annulation de nombreux événements. Sur le plan financier, elles permettent cependant seulement de couvrir les frais courants liés à la Covid-19. L'asso, qui compte au total 31 bénévoles, a été contrainte de "bloquer ses investissements", indique son président, Anthony Rancière.