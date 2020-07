Isère : avant de partir en vacances, c'est la course aux tests de dépistage de la Covid-19

En Isère, nous ne sommes pas dans la situation que l'on peut observer à Paris où se faire dépister peut parfois demander d'attendre jusqu'à une semaine. Dans les centres Oriade-Noviale, plus la peine de prendre un rendez-vous mais les demandes de tests augmentent avec les grandes vacances qui arrivent. Certaines compagnies aériennes demandent notamment la présentation d'un test négatif de moins d'une semaine afin de pouvoir embarquer dans un avion.

"On réalise plus de 1200 tests par jour sur nos 52 centres, dont la très grande majorité (80%) se trouve en Isère" - Philippe Cart-Lamy.

"On a une activité qui explose, et que l'on n'avait pas forcement anticipée, sur toutes les personnes que l'on ne peut pas considérer comme urgentes, qui doivent prendre un avion et avoir leurs résultats sous 48-72 heures" admet Philippe Cart-Lamy, médecin biologiste au laboratoire Oriade-Noviale de Meylan, un peu dépassé par toutes ces demandes de dernière minute. "Le paradoxe de la situation, c'est que l'on est pas en situation de crise en terme épidémique dans notre département mais on fait beaucoup plus de tests qu'au plus fort de la crise" continue le biologiste.

Pas de file d'attente, mais un manque de personnel

"On arrive à gérer le flux de personnes, on est très réactif. Dans le pire des cas, ils attendent 10 minutes, un quart d'heure" poursuit le médecin. Le point problématique selon lui, et qui engendre des retards dans l'analyse des prélèvements, c'est "la difficulté à recruter des infirmières, des techniciennes même des aides de laboratoires. Ça devient difficile" explique-t-il. Et donc cela entraîne des délais plus longs pour obtenir les résultats d'analyse quand certains en ont besoin pour partir en vacances.

"Pour les situation urgentes, comme les patients contacts, on arrive à tenir la fourchette de 24 heures, ou au pire 48 heures" précise Philippe Cart-Lamy. Même si "le flux reste tendu, dans tous les sens, parce qu'on a aussi des soucis d'approvisionnement, que ce soit en réactifs, écouvillons ou même gants" conclut-il.