Isère : ces communes qui imposent à nouveau le masque sur les marchés

Avec les signes d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, certaines communes iséroises ont mis en place de nouvelles mesures sanitaires. Notamment le retour du masque obligatoire sur les marchés, dès 11 ans. C'est le cas à Villard-de-Lans, Voreppe, Saint-Chef et Villefontaine.

Le masque est obligatoire pour faire ses courses sur les marchés de Villefontaine, Saint-Chef, Voreppe et Villard-de-Lans.

"C'est une décision salutaire" explique Arnaud Mathieu, le nouveau maire de Villard-de-Lans. Depuis le 31 juillet et jusqu'au 30 août, il a souhaité que le port du masque soit de nouveau obligatoire lors des marchés, le mercredi et le dimanche. C'est aussi le cas à Villefontaine, Voreppe et Saint-Chef.

Le relâchement après le déconfinement a inquiété les personnes âgées et les habitants qui ont vu affluer un grand nombre de touristes. - Arnaud Mathieu, maire de Villard-de-Lans.

"Il appartient a chacun, donc moi en qualité de maire, de faire en sorte de limiter la propagation de l'épidémie" note Arnaud Mathieu. Il mise sur la pédagogie et appelle au civisme de la population pour éviter un reconfinement. En cas de non-respect, aucune amende ne sera délivrée, même si la possibilité reste à l'étude.

C'est aussi le cas à Voreppe. La commune a maintenu le port du masque obligatoire sur son marché du vendredi malgré la fin de l'état d'urgence sanitaire. "J'ai pris un nouvel arrêté le 9 juin pour maintenir le port du masque, de manière à assurer une sécurité maximale pour les gens et les usagers du marché" précise Luc Rémond, le maire de Voreppe. Une décision en vigueur "jusqu'à nouvel ordre, en fonction de la situation sanitaire" poursuit-il. En Isère, le port du masque est aussi obligatoire sur les marchés de Villefontaine et Saint-Chef.

Certaines villes imposent le masque dans la rue

En Haute-Savoie, la situation est bien différente de l'Isère. L'épidémie repart a la hausse. Quelques communes touristiques du département vont plus loin que l'obligation du port du masque au marché. Chamonix (depuis ce lundi 3 août), Megève et Annecy (à partir de mardi 4 août) l'imposent désormais dans les secteurs à forte circulation humaine.

à lire aussi Le port du masque est désormais obligatoire dans le centre-ville de Chamonix