Isère : deux nouveaux centres de vaccination ouvrent leurs portes

Alors que la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et personnes souffrant d'une maladie grave a débuté le 18 janvier en Isère et après un contre-temps d'une semaine, deux nouveaux centres de vaccination situés au Versoud et à Roussillon ouvrent leurs portes ce lundi et mardi.