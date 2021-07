Isère : en un mois, le taux d'incidence du coronavirus est passé de 16... à 154

Le 23 juin en Isère, le taux d'incidence atteignait à peine 16 cas pour 100 0160000 habitants sur une semaine. Le 24 juillet, un mois plus tard, il a atteint 154 cas pour 100 000 habitants. Plusieurs raisons expliquent cette recrudescence des contaminations : fin du couvre-feu, réouverture des boîtes de nuit, et surtout la virulence du variant Delta, qui représente désormais 90% des contaminations contre 40% le 7 juillet... "Peut-être qu'on se lave tous un peu moins les mains, qu'on relâche le port du masque", avance Aymeric Bogey, le responsable de l'ARS en Isère. "Et puis on fait face à un virus beaucoup plus agressif."

745 000 premières doses de vaccin administrées en Isère

"Ce sont les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ont le plus d'interactions sociales qui sont à ce jour les plus touchés par le virus", note Aymeric Bogey. "C'est clairement la classe d'âge 20-29 ans qui est la plus contaminée, suivie des 10-19 et des 30-39... ça nous rappelle la situation dans laquelle nous étions en septembre dernier." La vaccination progresse aussi : plus de 745 000 premières doses ont été injectées en Isère, sur une population d'1,2 million habitants, ce qui n'est pourtant pas suffisant pour atteindre l'immunité collective. "_50% de la population de l'Isère a achevé son cycle vaccinal"_, souligne le responsable de l'ARS dans le département. "C'est déjà beaucoup mais ça veut aussi dire qu'il y a 50% de nos concitoyens qui ne sont pas ou pas totalement vaccinés, donc pas protégés." Pour aller plus loin, l'ARS a commandé de nouvelles doses de vaccins, et débloqué environ 140 000 nouveaux créneaux dans les 15 prochains jours en Isère.

► Ce 28 juillet, les hôpitaux de l'Isère comptaient 91 malades pris en charge, dont neuf en réanimation.