Isère : face au coronavirus, l'hôpital de Vienne augmente à nouveau son nombre de lits Covid

Comme le font régulièrement les différents hôpitaux isérois, celui de Vienne publie ce mardi 3 novembre un bilan de son activité liée au coronavirus. La direction indique prendre en charge 107 patients à la date du 2 novembre. Sachez que le CH de Vienne ne dispose pas de lits de réanimation mais des lits dits de soins critiques.

Un mois d'octobre à forte activité Covid

D'après ce communiqué, "le nombre de patients Covid a connu une forte augmentation semaines 43 et 44", comprenez les deux semaines des vacances scolaires. Depuis le printemps et le début de l'épidémie, l'établissement dit avoir déclaré 360 patients Covid, dont 185 en octobre. Le mois dernier concentre donc un peu plus de la moitié des hospitalisations Covid effectuées jusqu'à maintenant, indice d'une deuxième vague plus intense.

Une nouvelle unité dédiée vient de voir le jour

Cette "augmentation rapide de la circulation épidémique sur le territoire" conduit l'hôpital à renforcer à nouveau sa capacité en lits Covid. Ainsi, une nouvelle unité dédiée de 28 lits Covid, "correspondant à un service de médecine", est mise en place cette semaine.

Par ailleurs, le centre hospitalier cherche toujours des renforts en personnel.