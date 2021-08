Isère : la colère monte chez SOS Médecins

Ils ne s'y attendaient pas et voient cela comme de la provocation. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie et trois syndicats des médecins libéraux – MG France, Avenir Spé-le Bloc et la Confédération des syndicats médicaux français – ont signé un avenant qui revalorise la visite médicale à domicile. Les soignants de SOS Médecins ne sont pas concernés par cette augmentation, car ils ne sont pas des médecins traitants.

"Nous on intervient pour des soins ponctuels", explique Céline Bonnet, de l'association iséroise SOS Médecins Grenoble.

Pourtant, ces soins à domicile représentent 50% de leurs consultations. "On intervient chez des patients âgés, dépendants ou des patients qui ne peuvent pas se rendre dans des cabinets", soutient Céline Bonnet.

Céline Bonnet, de SOS Médecins Grenoble, enchaine les visites médicales à domicile. Chacune lui prend entre 45 minutes et une heure. © Radio France - Marion Pépin

La visite à domicile en danger

Cette exclusion est une injustice, selon Romain Varnier, président de SOS Médecins Grenoble. "Nous, on gagne 35 euros par consultation. On en fait environ une par heure. Et nos confrères médecins généralistes gagnent environ 70 euros pour le même boulot. Si à SOS Médecins, nous n'avons pas de soutien financier, notre activité risque de s'arrêter. Et cela va pénaliser la population à terme", soupire Romain Varnier.

Alors SOS Médecins a écrit une lettre au Président de la République pour dénoncer cette injustice. "Cet avenant réussit un prodige : revaloriser la visite médicale à domicile, tout en excluant de cette revalorisation ceux qui l’effectuent 365j/365, 24h/24”, peut-on y lire.

Des actions de mobilisation pouvant aller “jusqu’à l’arrêt total d’activité” sont envisagées.