Isère : le dépistage Covid-19 effectué dans 13 maisons de retraite et un foyer alzheimer

Le 6 avril, le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran, a annoncé le lancement d'une campagne de dépistage du coronavirus dans les maisons de retraite. En Isère, selon un communiqué de la Préfecture, ce mercredi, des tests de ce type ont été effectués dans 14 établissements dont 13 maisons de retraite (pour environ 120 Ehpad et quelque 80 structures médico-sociales en lien avec un handicap dans le département selon des données de l'ARS).

Au total, près de 700 résidents et 550 personnels ont été déjà dépistés. Sans précision sur le nombre de personnes infectées. "Les résultats globaux seront connus dans les prochains jours. Nous attendons encore certains résultats", indique l'Agence régionale de santé, que nous avons contactée.

Ces structures ont été d'abord ciblées car il y eu au moins un cas de Covid-19 confirmé, que ce soi parmi le personnel ou parmi les résidents. "Le dépistage est proposé à l'ensemble des professionnels de l'établissement qu'ils présentent des symptômes ou non, et à au moins trois résidents, possiblement étendu à tous les résidents (...)L’enjeu essentiel de cette campagne de dépistage est de permettre à l’établissement concerné de construire un plan d'actions adapté à la situation afin de contenir, autant que possible, la propagation du virus dans l’établissement", précisent les services de l'Etat.

Parmi ces Ehpad, celui de La Verpillière qui fait face à un lourd bilan

Les 14 établissements définis comme prioritaires par l'Agence régionale de Santé, la Préfecture et le Département sont les maisons de retraite Les Pivoles de La Verpillière (où on déplorait mi-avril 17 morts parmi les résidents), Le Dauphin bleu et Luzy Dufeillant à Beaurepaire, les Ehpad de Saint Chef, d'Entre-Deux-Guiers, de Vinay, la maison de retraite Victor-Hugo à Vienne, La Folatière à Bourgoin Jallieu, René-Marion à Roybon, Sévigné à Saint-Martin-le-Vinoux, l'Ehpad et l'unité de soins de longue durée Michel-Philibert (mutualité française) à Saint-Martin-d'Hères, la maison de retraite ACPPA Eglantine à Fontaine, la Maison des Anciens à Echirolles. Il y aussi les Maisons de Crolles, qui accueillent des personnes jeunes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée

Les prélèvements peuvent être réalisés par des équipes du CHU de Grenoble, des laboratoires de biologie médicale ou par le Service départemental d’incendie et secours, qui s’est mobilisé pour assurer ces prélèvements. Pour analyser ces prélèvements, le laboratoire du CHU Grenoble-Alpes et celui du laboratoire Oriade Noviale, dont le plateau technique est situé à Saint-Martin-d'Hères, s'en chargent.

Une dizaine de structures supplémentaires "en fonction de de l'évolution de la situation épidémiologie des établissements et de l'apparition éventuelle de nouveaux cas" est concernée par cette campagne de dépistage cette semaine.