Isère : le nombre de cas de coronavirus explose à la prison de Saint-Quentin-Fallavier

Le foyer de contamination au coronavirus prend de l'ampleur au sein du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. 51 détenus sont désormais positifs d'après le syndicat UFAP UNSa Justice, sur environ 500 prisonniers.

51 cas positifs

Un dépistage des prisonniers a été organisé vendredi 10 septembre suite au classement de la prison comme cluster. "En ce début de semaine nombreux sont ceux qui testés négatifs la semaine passée développent des symptômes" précise le syndicat dans son communiqué.

Pas de dépistage pour le personnel

En revanche, le personnel n'a pas été dépisté assure l'UFAP UNsa Justice en soulignant que plusieurs fonctionnaires "testés en extérieur se sont déclarés positifs." Il parle d'une "incompréhension totale quant à la gestion de cette crise" et pointe du doigt un chef d'établissement "plus préoccupé par la santé des détenus que celle de son personnel" alors qu'il est à la tête du Comité d’Hygiène et de Sécurité départemental.

Contacté par France Bleu Isère, le directeur ne communique pas sur la situation.