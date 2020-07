Isère : les primes Covid commencent à être versées aux agents hospitaliers

A Bourgoin-Jallieu, certains soignants ont même eu la bonne surprise de toucher 1.500 euros et non 500. Mais ce n'est pas le cas de l'ensemble du personnel : c'est limité à 40% des effectifs.

Alors que ce mardi de nouveaux rassemblements de soignants ont eu lieu à Grenoble, Vienne ou encore au Péage-de-Roussillon pour demander des revalorisations de salaires et plus de moyens pour les hôpitaux, la fameuse prime "Covid" commence à être versée en Isère.

L'Isère ne fait pas partie des 40 départements les plus exposés et la prime est donc fixée à 500 euros. Mais dans certains établissements ET pour certains personnels, elle est finalement de 1.500 euros, comme dans les départements les plus touchés. Un décret récent établit une liste d'établissements qui bénéficient d'une telle dérogation.

Bourgoin, Vienne, Voiron et Grenoble

Ainsi, le centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu, qui a doublé sa capacité d'accueil en réa, a eu la bonne surprise de rejoindre cette liste. C'est aussi le cas des hôpitaux de Vienne, de Voiron, du CHU de Grenoble.

Mais tous les personnels ne sont pas concernés. Le décret précise que c'est dans la limite de 40% des effectifs (le CHPO compte un total de 1.700 agents, Lucien-Hussel à Vienne près de 1.600, Voiron 1.100 et le CHU de Grenoble plus de 10.000) Il y a des critères précis comme avoir travaillé un certains nombre de jours dans un service Covid ou encore pour les non-soignants avoir été mobilisés de manière exceptionnelle par la gestion de la pandémie. Et ce sur une période allant du 1er mars au 30 avril.

"Il est toujours difficile de faire un tri, mais on se doit d'appliquer les textes", confie Christian Dublé, le directeur de l'hôpital de Vienne. A Bourgoin-Jallieu, on évoque une prime qui divise au sein de l'hôpital mais aussi au sein du groupement hospitalier. Ainsi, si certains agents berjalliens touchent 1.500 euros, ce n'est pas le cas des agents de l'hôpital de Pont-de-Beauvoisin, qui ont aussi fait face à des décès et qui reçoivent 500 euros.

A Bourgoin-Jallieu, sachez que l'équipe de direction du CHPO a pour sa part renoncé à cette surprime.