Issoudun : les urgences fermées tous les soirs de décembre à partir de 19 heures

A partir de ce jeudi 1er décembre, les urgences de l'hôpital d'Issoudun ne prennent plus de nouveaux patients à partir de 19h. Le personnel a ensuite jusqu'à 20h30 pour répartir les patients dans les différents hôpitaux voisins - Bourges, Vierzon et Châteauroux. Les urgences ferment leurs portes chaque soir de décembre entre 20h30 et 8h30.

Depuis le 1er décembre, sur les cinq postes d'infirmiers nécessaires au bon fonctionnement des urgences, seuls deux sont pourvus. Et la situation s'empire au 1er janvier 2023, puisqu'un seul infirmier sur les cinq sera en poste à ce moment-là. Même problème chez les médecins : il en manque trois pour faire tourner le service. C'est ce manque criant de personnel qui contraint l'hôpital à fermer les urgences en soirée et si de nouvelles embauches n'ont pas lieu très rapidement, ces fermetures pourraient se poursuivre en janvier.

"Ce n'est pas une question de budget"

Le problème n'est pas l'argent mais bien les candidats : "Ce n'est pas une question de budget ! explique Marc Kugelstadt, le directeur de l'hôpital d'Issoudun. Même si j'ai le budget, je n'ai pas les ressources. Et malheureusement, les infirmières ne peuvent pas être fabriquées en quelques semaines. Soit de nouvelles infirmières voudront bien candidater chez nous, soit il va falloir s'adapter." Le Berry est considérée comme une zone de désert médical, qui n'attire pas beaucoup de candidats pour les postes vacants.

Marc Kugelstadt défend une une meilleure coordination départementale en termes de santé, qui s'étendrait sur le Berry puisqu'Issoudun est à équidistance de Bourges, Vierzon et Châteauroux : "Il y a quelque chose à faire en terme de coordination et d'adaptation entre les départements du Cher et de l'Indre, pour essayer de mutualiser les ressources, en termes de transport sanitaire et de coordination médicale, qui sont à mon sens les deux axes prioritaires dans une coordination interdépartementale, et plus simplement centrée sur chaque département. Je pense que l'Indre et le Cher rencontrent peu ou prou les mêmes difficultés et auraient donc avantage à se coordonner."

Mais en attendant, ceux qui doivent encore s'adapter, ce sont les patients, puisqu'ils ne pourront plus se présenter aux urgences d'Issoudun à partir de 19h. Ainsi, l'anticipation reste plus que jamais d'actualité, rappellent les professionnels de santé : avant d'aller à l'hôpital, il vaut mieux appeler son médecin traitant ou bien le SAS 36, le service d'accès aux soins. Créé il y a un an, ce service permet aux patients sans médecin de joindre un généraliste entre 8h et 20h au 116 117. Une régulation très utile pour les hôpitaux de la zone qui permet de mieux répondre aux besoins des patients. Et en cas d'urgence vitale, il ne faut pas hésiter à contacter le 15.