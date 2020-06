Issoudun : un rassemblement de soignants prévu devant l'hôpital de la Tour Blanche

Dans l'Indre, Sud Santé, FO et la CGT organisent une action jeudi devant l'hôpital de la Tour Blanche, à Issoudun. Les syndicats dénoncent l'absence de réponses concrètes apportées aux soignants, un mois après le début du Ségur de la Santé à Paris.

Un mois après le lancement en grande pompe du Ségur de la Santé, les résultats tardent à arriver. L'objectif est d'améliorer les conditions salariales et les conditions de travail des personnels soignants après l'épidémie de Covid-19. Face à ce que les syndicats qualifient d'"enfumage" ou de "mascarade", une action est prévue ce jeudi devant le centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun.

Elle aura lieu à 13h45 à l'appel des syndicats Sud Santé 36, FO et CGT. Ils souhaitent planter des croix et s'allonger par terre, pour dénoncer la dégradation des conditions de travail dans le milieu hospitalier de façon globale et le sentiment de ne pas être écouté par le gouvernement.