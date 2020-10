Faut-il allonger la durée du délai légal pour une interruption volontaire de grossesse ?

L'Assemblée Nationale examine ce jeudi un projet de loi visant à renforcer les droits des femmes qui demandent une interruption volontaire de grossesse. L'allongement de deux semaines supplémentaires du délai légal pour avoir recours à une IVG, pour éviter notamment d'aller à l'étranger, est issu d'une proposition de loi du groupe Ecologie Démocratie Solidarité.

Invité de France Bleu Picardie ce jeudi, le Professeur Jean Gondry, chef du service de gynécologie du CHU d'Amiens "ne sait pas très bien à quoi correspond cette demande puisque ce n'est pas du tout notre expérience locale ici au CHU où nous répondons au demandes jusqu'à quatorze semaines d'aménorrhée, ce qui correspond aux douze semaines. La loi semble, en tous cas pour notre réalité amiénoise répondre à la demande largement."

L'intégralité de l'interview du docteur Jean Gondry, chef du service gynécologie au CHU d'Amiens Copier

Porté par la députée Albane Gaillot, le texte propose également de permettre aux sages-femmes de réaliser des IVG chirurgicales jusqu'à la dixième semaine de grossesse et de supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG pour les médecins. Des demandes récurrentes d'associations féministes pour garantir "un égal accès à l'IVG" sur tout le territoire.

A Amiens, Maryse Peters est conseillère conjugale au sein du Centre d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et pour elle, ces mesures vont dans le bon sens. "Quelque fois les personnes arrivent juste à la limite parce que elles ne se sont peut-être pas rendu compte qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles ont pris du temps pour réfléchir. Il y a aussi parfois un revirement au sein d'un couple, on croyait que l'autre était d'accord et puis pas du tout donc on doit changer de décision."

"Il y a aussi cette incertitude et quand je vois que on est encore obligé d'envoyer des femmes à l'étranger où elles doivent payer", poursuit Maryse Peters qui cite l'exemple récent "d'une jeune fille qui est arrivée dans un endroit pour prendre un rendez-vous, on a pas pu la prendre tout de suite, on a fait une échographie où gentiment d'ailleurs on lui a fait écouter le cœur, ça se fait encore. On l'a laissé bien mariner le temps qu'elle prenne sa décision et finalement quand elle est revenue on lui a dit madame vous êtes hors délai."

Maryse Peters, conseillère conjugale au sein du centre d'informations sur les droits des femmes et des familles d'Amiens Copier

Au sein du CIDFF, Maryse Peters et sa collègue Aurélie Dianoux assurent des permanences téléphoniques via le numéro vert du planning familial (0800 08 11 11). "La plupart des appels concernent l'interruption de grossesse", explique Aurélie Dianoux. "Ça peut-être à propos des démarches, donc tout ce qui concerne les tests de grossesse, l'échographie, les endroits où prendre un rendez-vous. On a encore quand même des retours à propos d'accueil culpabilisant voire des propos anti-IVG."