IVG : "il faut un allongement' des délais pour Floriane Mathaud, au Planning Familial de Saint-Étienne

Ce lundi 5 avril 2021 marque les cinquante ans du manifeste des 343 salopes, exigeant la légalisation de l’avortement en France. En écho, 343 femmes viennent de réclamer dans une tribune l'allongement du délai pour faire une IVG. On en parle avec notre invitée, Floriane Mathaud, conseillère au planning familial de Saint-Etienne, plus précisément en charge de l’IGV

France Bleu Saint-Étienne Loire : Le droit à l’avortement semble ancré dans les mentalités puisque 93% des français y sont favorables selon un sondage récent. Pour autant, est-ce que les femmes qui veulent y recourir sont épaulées par les professionnels de santé ?

Floriane Mathaud : Cela dépend où elles se dirigent et où elles sont reçues. Quand elles viennent au planning familial, bien sûr qu'elles sont accueillies sans jugement, qu'on leur accorde du temps sans jugement. Après, selon l'endroit où elles se rendent, l’accueil n'est pas toujours très chaleureux ni bienveillants.

Les réflexions culpabilisantes existent encore aujourd'hui ?

Floriane Mathaud : Oui, hélas. Cela peut être un médecin traitant, un échographiste, ou une infirmière qui fait une prise de sang. Elles peuvent avoir droit à des réflexions tout au long de leur parcours, même si ça n'est pas le cas systématiquement heureusement.

Est-ce qu'on voit des professionnels qui refusent de pratiquer l’IVG, comme en Italie ?

Floriane Mathaud : ça existe mais dans la Loire, nous ne sommes pas trop touchés, en tout cas on n'a pas de retours de femmes en ce sens. C'est un peu plus insidieux en fait, les réflexions qu'elles peuvent rencontrer.

D'un point de vue pratique, est-ce qu'il peut y avoir des difficultés pour des raisons de rendez-vous ou de délais ?

Floriane Mathaud : Oui, ça peut arriver à certaines périodes, il suffit qu'il manque du personnel à l'hôpital, ou toute autre raison, les femmes peuvent avoir du mal à prendre rendez-vous. Il y aussi les périodes de Noël, les ponts du mois de mai, les grandes vacances surtout au mois d'août, parce qu'il y a un manque de personnel que ce soit pour les échographies ou pour rencontrer un médecin pour faire une IVG. Là c'est plus difficile.

A ce propos, hier, dans le journal du dimanche, en écho au manifeste de 1971, 343 femmes ont signé une nouvelle tribune, cette fois pour demander l’allongement du délai légal pour avorter. Aujourd’hui, ce délai maximum est fixé à 12 semaines de grossesse. C’est suffisant ou pas ?

Floriane Mathaud : Cela dépend aussi des régions. Dans la Loire, il y a quand même un accès à l'IVG, un peu plus difficile sur certaines périodes mais les femmes arrivent à faire leur IVG dans les délais. En ce qui concerne notre département et Saint-Étienne, quand elles n'y arrivent pas, c'est qu'elles se sont aperçues plus tardivement de leur grossesse. Dans certains départements en revanche l'accès est vraiment plus difficile et c'est pour cela qu'il faut avoir un allongement. C'est tout à fait porté par le Planning Familial, surtout que pour une grande partie des femmes qui vont à l'étranger faire une IVG, elles sont entre douze et quatorze semaines de grossesse. Elles sont rarement plus avancées.

L’avortement, c’est l’ultime recours pour des femmes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas avoir un enfant à tel moment de leur vie mais en amont, est-ce qu’il n’y a pas des problèmes d’accès à la contraception ?

Floriane Mathaud : C'est un vaste débat, mais pour une bonne partie des femmes qui font une IVG, il y a déjà une contraception en place, qui a pu échouer, parce qu'aucune contraception n'est sûre. Puis parfois il y a un oubli de pilule, des vomissements après une prise de pilule, bref, tout un tas de raisons qui peuvent donner une grossesse non désirée. Et puis parfois il n'y a pas de contraception, ça peut être choisi. Le manque d'information, on le regrette toujours, on voudrait que les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle soient en place à l'école, mais ce n'est pas le cas du tout.