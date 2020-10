IVG jusqu'à 14 semaines : le planning familial de la Sarthe espère réduire les inégalités d'accès

Le vote est encore loin d'être définitif mais il préfigure une évolution inédite pour le droit à l'avortement, vieux de 40 ans. L'Assemblée nationale a approuvé ce jeudi une proposition de loi qui autorise les IVG jusqu'à 14 semaines au lieu de 12.

L'objectif est d'éviter que des femmes partent avorter à l'étranger, quand elles se rendent compte tardivement d'une grossesse non désirée ou qu'elles ont du mal à trouver un gynécologue qui pratique des IVG . Cela concerne 3 à 4 000 femmes chaque année en France. Le planning familial de la Sarthe a accueilli l'année dernière une quinzaine de femmes dans cette situation de dernier recours. "Nous leur donnons les informations pour accéder à l'IVG dans une clinique aux Pays-Bas", détaille Marlène Boutet, directrice du planning familial 72.

Dans ce pays, comme d'autres en Europe, l'avortement est autorisé bien plus tard dans la grossesse : jusqu'à 22 semaines. Avec le transport, la procédure coûte "environ un millier d'euros. C'est une discrimination économique, comme à l'époque où l'IVG n'était pas légale en France. Seules les plus riches y avaient accès", pointe Marlène Boutet.

Le difficile accès à un gynéco

L'accès à l'IVG dépend aussi de l'accès à un gynécologue, de plus en plus difficile en Sarthe. Seuls 33 spécialistes figurent à l'annuaire de l'ordre des médecins en Sarthe, dont 31 exercent au Mans. "L'accès à la contraception est plus compliqué et cette difficulté se retrouve dans l'accès à l'IVG".

Ces deux semaines de plus ne résoudront pas le problème de la désertification médicale mais Marlène Boutet espère qu'elles donneront "un peu plus de souplesse".