IVG : le Planning familial lance un site, pour contrer la désinformation en ligne

Regagner en visibilité sur internet face aux organismes anti-IVG et lutter contre la désinformation : c'est l'objectif du nouveau site internet lancé ce mercredi par le Planning familial à l'occasion de la journée internationale pour le droit à l'avortement. https://ivg-contraception-sexualites.org/ "donne les renseignements indispensables pour faire ses propres choix en matière de santé sexuelle et reproductive", a déclaré lors d'une conférence de presse, Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial.

Les internautes peuvent notamment y trouver le numéro vert de l'association "IVG, contraception, sexualités" (0.800.08.11.11). Le Planning familial prévoit en outre le lancement, début 2023, d'un chat en ligne, destiné notamment aux jeunes.

Lutter contre la désinformation

"Les sites anti-choix et anti-IVG sont très performants, très bien placés sur les moteurs de recherche, ils rendent visible leur propre numéro vert", a précisé Charlotte Billaud, coordinatrice du numéro vert porté par le Planning familial. Ces sites ne sont "pas ouvertement anti-IVG" et parviennent ainsi à tromper les lecteurs, selon elle. "Si on est attentif en lisant les témoignages, là on voit qu'ils participent à la stigmatisation de l'avortement et de la culpabilisation des femmes".

Pour Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes qui a financé la création du site, les mouvements anti-choix "savent très bien comment se servir de ces outils" numériques. Et leurs "mobilisations payent", a-t-elle souligné, faisant référence, notamment, au revirement de situation aux États-Unis où la Cour suprême a révoqué en juin un arrêt garantissant le droit à l'avortement. Depuis, plusieurs États américains ont fortement restreint ce droit.

"En cette journée internationale pour le droit à l'avortement, soyons collectivement lucides, la menace d'un retour en arrière n'a jamais été aussi forte", a déclaré la ministre déléguée à l'Égalité Femmes-Hommes, Isabelle Rome, présente à la conférence de presse. "S'attaquer à l'avortement, c'est s'attaquer à toutes les femmes, à leur liberté, à leur santé", a-t-elle ajouté, évoquant la "détermination" du gouvernement à protéger ce droit.

"Un parcours de combattante"

"Le parcours d'avortement pour certaines femmes est encore un parcours de combattante", a déploré sur franceinfo Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial. Pour cette militante, le vote, en 2016, d'une loi visant à mieux contrôler les sites internet de désinformation sur l'IVG n'a pas tout résolu : "L'avortement est toujours un acte à part en France. Nous savons que beaucoup de femmes culpabilisent et ne disent pas qu'elles ont avorté. Pourtant, ça concerne une femme sur trois. (...) Or aujourd'hui, il y a de l'entrave. Nous sommes très vigilantes par rapport à ça. Je peux vous dire qu'il y a des femmes qui nous parlent de l'entrave qu'elles peuvent vivre en matière d'information. L'objectif pour ceux qui veulent entraver est de faire douter, de faire renoncer, de faire peur aussi."

"Une de nos grandes revendications aussi, c'est l'éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, c'est-à-dire de connaître ses droits. Nous recevons des femmes qui sont très peu au courant. Il y a des femmes qui nous disent qu'elles pensent qu'il suffit de prendre un médicament en pharmacie. Ce n'est pas si simple que ça. Le parcours de l'avortement pour certaines femmes et sur certains territoires est encore un parcours de combattante."

Des rassemblements sont prévus dans plusieurs grandes villes, notamment à Paris et à Lyon, ce mercredi pour défendre l'accès en France à l'interruption de grossesse.